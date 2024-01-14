Чиновники утверждают, что авария произошла "из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях".

В российском городе Ростов-на-Дону вечером в субботу, 13 декабря, в нескольких районах исчезло электроснабжение, без света остались тысячи жителей. Об этом сообщает 161.ru.

Отмечается, что без света остались жители Западного, "Красного Аксая", Нахичевани, Александровки, Чкаловского, а также центра города. Кроме того, электричество исчезло в части Белой Калитвы и Батайска.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков сообщил, что электричество полностью собираются вернуть к 23:30 по местному времени.

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"Из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях региональным диспетчерским управлением по Ростовской области СО ЕЭС России принято решение о введении графиков временного отключения в объеме 270 МВт в ряде районов Ростовской области. Восстановить нормальную схему электроснабжения планируется в ближайшее время", - проинформировал российский чиновник.

Последние новости из России

Кремль планирует превратить оккупированные территории в свалку для российского мусора. Как сообщили в Центре национального сопротивления, шесть таких свалок враг планирует создать на временно оккупированных территориях Луганской области, еще три - в Донецкой области. При этом свозить мусор туда планируют не только с временно оккупированных территорий, а из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

Также УНИАН сообщал, что в России отключают отопление в тюрьмах, чтобы заключенные охотнее шли воевать в Украину.

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