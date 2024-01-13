Россияне инициируют экологическую катастрофу на востоке Украины.

Кремль планирует построить ряд свалок на временно оккупированных территориях Востока Украины, которые будут обслуживать российские регионы.

Как сообщает Центр национального сопротивления, шесть таких свалок враг планирует создать на ТОТ Луганщины, еще три - в Донецкой области. При этом свозить мусор туда планируют не только с временно оккупированных территорий, а из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

"Заметим, что враг уже практикует вывоз мусора из Ростовской области на ТОТ Донетчины, в то же время отказавшись от планов строительства нового полигона вблизи Ростова из-за протестов местных жителей", - подчеркивают в ЦНС.

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Оккупированный Донбасс превращается в огромную свалку

Ранее сообщалось, что жители оккупированных территорий массово жалуются на антисанитарию во дворах, горы мусора, которые иногда не вывозят по несколько месяцев, и стаи крыс.

При этом техника есть в наличии, а работать некому – количество работников вдвое, а то и втрое меньше необходимого. Мусор просто некому вывозить, потому что часть мужчин в армии, а часть - сбежали.

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