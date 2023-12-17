Атака на аэродром является совместной спецоперацией СБУ и ВСУ.

Вражеской технике на аэродроме в Ростовской области России в результате атаки беспилотников было нанесено существенное поражение.

Как сообщают источники УНИАН, сегодняшняя атака на аэродром Морозовск в Ростовской области - это совместная спецоперация Службы безопасности Украины и Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что аэродром был важной целью, поскольку там место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил РФ.

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По данным источников, на аэродроме на момент удара находилось до 20 самолетов СУ-34. Кроме того, на территории аэродрома размещались три радиолокационные станции и другая техника.

Атака на аэродром осуществлялась беспилотниками. По словам собеседника агентства, хотя в России уже традиционно успели заявить, что все беспилотники были сбиты, в реальности СБУ и ВСУ нанесли врагу существенное поражение техники.

Атака беспилотников на аэродром в Ростовской области

Неизвестные беспилотники в ночь на 17 декабря атаковали военный аэродром российских оккупантов в Ростовской области - в Морозовске.

Атаку подтвердил и местный губернатор Василий Голубев. По его версии, противовоздушная оборона сбила "большую часть" беспилотников над аэродромом.

Согласно открытым данным, на военном аэродроме в Морозовске базируется 559 гвардейский полк (в/ч 75392). На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики СУ-24, СУ-24М и СУ-34.

В то же время в Минобороны России отчитались, что их ПВО в ночь на 17 декабря якобы сбила 33 беспилотника над Волгоградской, Липецкой и Ростовской областями. Впоследствии россияне добавили, что уничтожены еще два беспилотника в Волгоградской области.

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