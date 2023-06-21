Фастфуд превращается для россиян в предмет роскоши.

Российская сеть "Вкусно – и точка", заменившая для жителей страны-агрессора популярную американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's после ухода последней с рынка, открывает новые заведения для местной "элиты".

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, рестораны "для богатых" появятся в Москве, Подмосковье (Боброво), Обнинске (Калужская область). Планируется открытие и на Дальнем Востоке, но там цены, как ожидается, будут еще выше.

Во "Вкусно – и точка" объясняют, что цены будут отличаться даже в заведениях одного города, поскольку рассчитывать их будут в зависимости от локации и расходов на аренду.

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Волна повышений также коснется бывших "МакКафе", но рост будет незначительным (5-15 рублей на каждую позицию – от круассанов и эклеров, до сырников и пирожных).

Уход McDonald's из России

В марте 2022 года в McDonald's объявили, что закроют все рестораны в России на фоне начатой российскими оккупантами войны против Украины. Впоследствии американская корпорация приняла решение о выходе с российского рынка.

Активы McDonald’s выкупил российский бизнесмен и нефтяник Александр Говор, чья компании "ГиД" ранее управляла 25 ресторанов сети в Сибири.

В помещениях McDonald’s открылись заведения новой сети с красноречивым названием – "Вкусно – и точка". Сперва в заведениях использовали для приготовления блюд оставшиеся продукты McDonald's, например, булки. Качество продукции в новых ресторанах оставляло желать лучшего – россияне жаловались на плесень и гниль.

Хотя меню заведений подчистую скопировали, сделать рестораны идентичными закрывшимся не вышло. Наборы с игрушками так и не ввели из-за проблем с поставками, а вместо привычной Coca-Cola там подают российскую подделку.

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