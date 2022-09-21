Для полноценных наборов нужно в месяц получать около двух миллионов штук игрушек.

Сеть ресторанов "Вкусно и точка", заменившая в России McDonald's, не продает наборы с игрушками.

Как объяснили в компании, свой аналог популярного комбо-набора с игрушкой "Хэппи мил", которым славится McDonald's, ресторан быстрого питания пока вводить не будет.

Во "Вкусно и точка" объяснили, что есть сложности с поставками игрушек. По словам гендиректора сети Олег Пароева, для полноценных наборов нужно в месяц получать около двух миллионов штук игрушек.

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Хотя компания ранее сообщала о планах выпустить в продажу аналог детского обеда с игрушкой, реализация плана усложнена получением договора на использование образов героев зарубежных мультфильмов.

Напомним, в начале марта в McDonald's сообщили, что из-за широкомасштабного вторжения российских войск в Украину в РФ временно закроют все рестораны.

16 мая стало известно, что McDonald's окончательно покидает российский рынок. 12 июня в РФ открылся заменитель McDonald's - "Вкусно и точка".

СМИ узнали, что в заведениях могут использовать старые ресурсы McDonald's, например, булки. С первого дня открытия визитной карточкой "Вкусно и точка" стали плесень, зажаренные во фритюре насекомые и гнилые овощи.

Владельцем российских активов McDonald’s стала компания бизнесмена Говора "Клуб Отель". До этого он по франшизе развивал сеть McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Красноярске, Барнауле, Томске, Кемерове и Новокузнецке.

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