Мать Ксении Собчак и депутат "Единой России" Людмила Нарусова назвала "ужасным фейком" информацию, которую о войне в Украине предоставляют россиянам.

Людмила Нарусова в комментарии телеканалу "Дождь" признала, что Россия скрывает ужасные потери среди российских военных.

"Даже человек, далекий от военной профессии, понимает, что за несколько суток интенсивных столкновений не может не быть жертв!" Напомним, официальный представитель Минобороны РФ Конашенков браво отчитывается: "у нас нет жертв", - отметила Нарусова.

По словам Нарусовой, Комитет солдатских матерей в РФ завален письмами и звонками от родителей российских призывников. Родители пытаются установить связь с солдатами, ищут любую информацию.

"Вопрос в том, чтобы собрать тела погибших. Я звонила в штаб Западного военного округа и говорила, почему бы не договориться о коридоре, по которому хотя бы можно вывезти тела? Поскольку они лежат на земле, дикие бродячие собаки обгрызают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорели. По каким законам войны это возможно?" – возмутилась Нарусова.

Дочь Нарусовой Ксения Собчак писала, что вокруг войны "Украина плодит фейки" и просила "Владимира и Владимира договориться, чтобы остановить войну".

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