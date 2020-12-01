По данным издания, Лилия приехала в Санкт-Петербург надолго, чтобы помимо карьеры модели развиваться как художник.

Муж российской модели Лилии Судаковой Сергей Попов неоднократно ее избивал и угрожал в день преступления.

Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Лилия приехала в Санкт-Петербург надолго, чтобы помимо карьеры модели развиваться как художник. Конфликты в семье были не редкостью и возникали якобы из-за неверности и агрессивного поведения 28-летнего мужа Лилии Сергея, она неоднократно жаловалась на побои. По ее версии, в день преступления Сергей ей угрожал, и она взялась за нож для самообороны.

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Следователи намерены ходатайствовать об аресте Лилии Судаковой. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Модель Лилия Судакова зарезала мужа: что известно

Пара сняла на выходные квартиру. Муж модели Сергей Попов привел туда девушку и стал с ней флиртовать в присутствии супруги. Лилия приревновала мужа и ушла на кухню, чтобы успокоиться. К ней пришел Сергей и стал бить, но девушка ответила ему ударом ножом в сердце. Лилия вызвала скорую, но спасти Сергея не удалось.

Лилия Судакова известна съемками в Vogue и других глянцевых изданиях.

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Автор: УНИАН