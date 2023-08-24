Пригожин не единственный, кто несет ответственность за преступления группы "Вагнер", подчеркивает юрист.

Юрист Джейсон МакКью, глава Payback4Ukraine, которая судится с наемниками в Британии за активы организации с целью их передачи украинцам, предположил, что ликвидация главаря ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожина в РФ может свидетельствовать о начале в РФ процесса, схожего с "ночью длинных ножей" в Германии (расправой Гитлера с руководством штурмовых отрядов SA якобы для противодействия путчу штурмовиков).

"Но у Гидры много голов. Пригожин не единственный, кто несет ответственность за преступления группы "Вагнер". Его структура зла все еще существует, и мы продолжим работать над привлечением к ответственности всех, кто причастен к наемникам", - подчеркнул МакКью в комментарии "Зеркалу недели".

Юрист акцентирует, что сейчас как никогда важно привлечь российскую военную машину к ответственности за использование "Вагнера" для совершения преступлений.

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Смерть Евгений Пригожина - что нужно знать

В среду, 23 августа, в Тверской области РФ разбился самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожина Embraer. Все 10 человек, которые были на борту погибли. Среди них главарь ЧВК и ее основатель Дмитрий "Вагнер" Уткин.

Стало известно, что перед полетом борт отправили на "краткосрочный и непонятный ремонт".

Аналитики ISW утверждают, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

А бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив убежден, что ликвидация главаря ЧВК свидетельствует о том, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов не справились с задачей показать хоть какой-то результат на фронте до сентября.

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