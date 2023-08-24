Смерть Пригожина попытаются подать как справедливую, считает Андрусив.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив объяснил, кто может стоять за ликвидацией главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и о чем убийство может свидетельствовать.

"Одним из решений после бунта Пригожина было дать время Шойгу и Герасимову до сентября показать результат. Если результата не было - Пригожин снова выходил на сцену, но с командой министра обороны и главы Генштаба. Итак, убийство Пригожина означает, что Шойгу и Герасимов провалились, и других вариантов у них не было", – написал он в Telegram.

Андрусив отмечает, что Пригожин и основатель ЧВК Дмитрий Уткин ("Вагнер") готовились к возможному своему убийству, а потому "ответ будет".

Видео дня

Экс-советник министра также считает, что после этого инцидента покушений в РФ станет больше.

"Смерть Пригожина попытаются подать как справедливую, за то что он совершил. Но сейчас военкоры сидят растерянные и не знают сочувствовать или мочить его. Ситуация в рф не стабилизируется, а ухудшается. Потому, что был нарушен пакт, которого временно достигли в июне после бунта. Теперь разным "башням" и группам понятно, что договоренности не работают. Поэтому попытки покушений станут случаться чаще", – отметил он.

Смерть Евгения Пригожина - это надо знать

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795. Борт принадлежал главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Во время аварии все 10 человек, находившиеся на борту, погибли.

Среди погибших обнаружили тела Евгения Пригожина и основателя ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина.

Американский аналитики утверждают, что президент Российской Федерации Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Вас также могут заинтересовать новости: