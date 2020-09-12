В состав жюри пригласили российских коммунистов. Однако неясно, одобрили ли они предложение.

В Москве объявили конкурс на лучшую концепцию по использованию помещений Мавзолея в случае, если тело диктатора Владимира Ленина наконец похоронят.

Соответствующий документ по конкурсу от имени Союза архитекторов РФ опубликовало издание Коммерсантъ.

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Организаторы конкурса отметили, что нахождение тела Ленина в «самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого», противоречит современным представлениям о вечной памяти, «является нарушением русской православной традиции» и др.

Архитекторы не исключают использования Мавзолея как филиал Государственного музея архитектуры имени Щусева.

В состав жюри пригласили российских коммунистов. Однако неясно, одобрили ли они предложение.

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Автор: Яна Ставская