В Москве объявили конкурс на лучшую концепцию по использованию помещений Мавзолея в случае, если тело диктатора Владимира Ленина наконец похоронят.
Соответствующий документ по конкурсу от имени Союза архитекторов РФ опубликовало издание Коммерсантъ.
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Организаторы конкурса отметили, что нахождение тела Ленина в «самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого», противоречит современным представлениям о вечной памяти, «является нарушением русской православной традиции» и др.
Архитекторы не исключают использования Мавзолея как филиал Государственного музея архитектуры имени Щусева.
В состав жюри пригласили российских коммунистов. Однако неясно, одобрили ли они предложение.
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