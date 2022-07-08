Его спросили о том, зачем Россия начала войну.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сбежал, проигнорировав вопрос о причинах полномасштабного нападения на Украину.

Это произошло во время фотосессии перед встречей министров иностранных дел стран G20.

Когда Сергей Лавров позировал перед фотографами, кто-то из них неоднократно выкрикнул (по-английски): "Зачем вы начали войну?".

Глава российского министерства иностранных дел проигнорировал вопрос и направился дальше.

Напомним, сегодня, 8 июля, проходит встреча министров иностранных дел G20 в Индонезии.

Эта встреча за закрытыми дверями станет первой встречей главного дипломата России Лаврова с глазу на глаз с наиболее ярыми противниками вторжения его государства в Украину.

Ранее сообщалось, что на встрече министров иностранных дел стран G20 ряд глав МИД не захотели участвовать в совместной фотосессии с Лавровым и отказались от встреч на полях.

"Большая двадцатка" существует с 1999 года. В ее состав входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ранее заявил, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки".

В ноябре в Индонезии состоится саммит G20. На мероприятие президента Украины Владимира Зеленского пригласил лично президент Индонезии. Зеленский объяснил, От чего будет зависеть участие Украины в саммите.

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