Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сбежал, проигнорировав вопрос о причинах полномасштабного нападения на Украину.
Это произошло во время фотосессии перед встречей министров иностранных дел стран G20.
Когда Сергей Лавров позировал перед фотографами, кто-то из них неоднократно выкрикнул (по-английски): "Зачем вы начали войну?".
Глава российского министерства иностранных дел проигнорировал вопрос и направился дальше.
Напомним, сегодня, 8 июля, проходит встреча министров иностранных дел G20 в Индонезии.
Эта встреча за закрытыми дверями станет первой встречей главного дипломата России Лаврова с глазу на глаз с наиболее ярыми противниками вторжения его государства в Украину.
Ранее сообщалось, что на встрече министров иностранных дел стран G20 ряд глав МИД не захотели участвовать в совместной фотосессии с Лавровым и отказались от встреч на полях.
"Большая двадцатка" существует с 1999 года. В ее состав входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ранее заявил, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки".
В ноябре в Индонезии состоится саммит G20. На мероприятие президента Украины Владимира Зеленского пригласил лично президент Индонезии. Зеленский объяснил, От чего будет зависеть участие Украины в саммите.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Премьер Австралии поддерживает исключение РФ из G20: "Сидеть за одним столом с Путиным - это слишком"
- Приедет ли Путин на саммит G20: стала известна категорическая позиция президента Индонезии
- Зеленский объяснил, от чего будет зависеть участие Украины в саммите G20
- Путина на саммите G20 ждет недружественный прием - премьер Австралии