Отказались и от встреч с ним на полях.

На встрече министров иностранных дел стран G20 ряд глав МИД не захотели участвовать в совместной фотосессии с представителем России.

Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

В этом году традиционная фотосессия участников встречи не состоялась. Причина - отказ ряда министров иностранных дел фотографироваться вместе с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Также сообщается, что первым отказался госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кроме того, как сообщает Reuters, ряд участников саммита отказались и от встреч с Лавровым на полях саммита. Среди них опять таки госсекретарь США, глава МИД Германии и Японии Анналена Бербок.

Japan Times информирует, что глава японского МИД Есимаса Хаяси также отказался от встречи.

При этом Лавров на Бали, где проводится саммит, одним из первых.

Сам Лавров, комментируя отказ коллег и от встреч на полях, и от совместных фотосессий, заявил, мол, и сам никого не приглашал.

"Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться. Я ж никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия", - сказал он в комментарии российским пропагандистским медиа.

Напомним, "Большая двадцатка" существует с 1999 года. В ее состав входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ранее заявил, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки".

В ноябре в Индонезии состоится саммит G20. На мероприятие президента Украины Владимира Зеленского пригласил лично президент Индонезии. Зеленский объяснил, от чего будет зависеть участие Украины в саммите.

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