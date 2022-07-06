Президент подчеркнул, что украинские защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам врага.

С помощью западной артиллерии украинские военные наносят ощутимые удары по складам и важных точках логистики оккупантов.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

"Наконец чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия – то оружие, которое мы получили от наших партнеров. Ее точность действительно такая, как надо", – отметил он.

Президент подчеркнул, что украинские защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов.

"И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов с каждой неделей будут только возрастать, как и усложненность им снабжения", – подчеркнул он.

На данный момент известно, что российские оккупанты почти за неделю потеряли уже 11 складов с вооружением и боеприпасами.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в Херсоне в районе железнодорожного вокзала были уничтожены склады российских оккупантов.

А в ночь на 5 июля ВСУ уничтожили важный склад боеприпасов россиян в Кадиевке Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: