По словам президента Украины, он пока "не представляет свой приезд" на саммит "Большой двадцатки".

Президент Владимир Зеленский объяснил, от чего будет зависеть участие Украины в саммите G20.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного премьер-министром Австралии Энтони Албанизом брифинга сегодня в Киеве.

"Я благодарен за приглашение, но наше участие там зависит от РФ, будет ли оно там присутствовать. У нас, во-первых, ситуация с безопасностью, и я не уверен, что война 100% завершится полной деоккупацией наших территорий до этого заседания. Поэтому я пока не представляю свой приезд туда. Во-вторых, в принципе, будет ли наше государство там участвовать зависит от того, кто там еще будет участвовать", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент Индонезии пригласил Украину на саммит G20 в ноябре. Именно в этой стране соберется очередной саммит G20. Украину на саммиту пригласили США и их союзники.

Сейчас "Группа двадцати" объединяет 19 стран и ЕС.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки".

При этом, по его убеждению, Украина должна посетить встречи G20.

"Большая двадцатка" существует с 1999 года. В ее состав входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

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