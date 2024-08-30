Даже увидев правду, некоторые россияне продолжают отрицать военные преступления российской армии.

Россияне, которые не успели убежать от украинского наступления в Курской области и остались в Судже, теперь вынуждены переосмысливать свое отношение к российскому вторжению в Украину. Об этом пишет The Times в репортаже из приграничного российского города.

Начальник украинской военно-гражданской администрации Суджи сказал журналистам, что на момент установления украинского контроля (10 августа) из 5-тысячного населения в городке осталось около 600 человек. В основном пожилых или неподвижных.

"Многие люди в подвалах, погребах, прячутся - они не выходят на связь. Возможно, люди еще находятся в каких-то домах. Они остались здесь, потому что не было эвакуации. Этот парень здесь, - сказал военный, указывая на мужчину среднего возраста, который грузил гумпомощь на плечо, - только что появился в поисках еды. Он был в своем подвале последние три недели и только что вышел".

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В целом россияне, которые внезапно оказались "в оккупации", полны ощущением шока и предательства, ведь понятия не имели, что война России против Украины так драматично изменит их жизни.

Так, украинское вторжение стало шоком для 42-летнего Андрея. Он утверждает, что якобы даже не знал, что в Украине идет война, что она выходит далеко за пределы Донбасса, о котором постоянно рассказывает российское телевидение.

"Я вообще не думала о войне. Она происходила за много километров в другой стране. Какое это было связано с нами?" - призналась британскому журналисту россиянка по имени Галина.

Теперь женщина вместе с 17-летней внучкой Юлианой вынуждена ночевать в подвале школы-интерната, где прячутся другие мирные жители.

Еще одно проявление новой для россиян реальности - фотографии разрушенных россиянами украинских городов, которыми облеплен постамент разрушенного памятника Ленину в центре Суджи.

"Я вообще не понимаю этой войны. Украинцы всегда были нашими братьями, мы в это верили всю жизнь. Мы никогда не чувствовали вражды и для нас эта война непонятна. Мы не хотели этой войны, мы хотим, чтобы все было, как раньше", - говорит женщина среднего возраста по имени Эля, которую журналист встретил, когда она тянула по улице тележку с гуманитаркой от новой здесь украинской власти.

Еще одна черта украинской "оккупации": украинский солдат на своем ноутбуке показывает жителям российского села фильм о настоящем лице российской "СВО" в Украине.

"Вы видите это? Так выглядела Украина до войны. Это Ирпень. Это Буча. И вот как это выглядит сейчас", - говорит военный, комментируя соответствующие сцены на экране.

Однако женщина среднего возраста, которая является главой села, скептически отнеслась к увиденному.

"Я не знала, что российские войска дошли до Киева. В Белгороде тоже такое есть", - настаивала она, когда на экране мерцали изображения разрушений.

На экране появились кадры раскапывания следователями братской могилы в Буче, кадры расстрелянных машин.

"Смотрите, они просто всех в упор расстреляли, и в Макарове, и в Ирпене, и в Буче. Это колонны мирных жителей, которые пытались убежать. Их расстреляли, посмотрите, сколько там машин, и на всех были эти таблички с надписью "гражданские". Убивали всех подряд. Понимаете, половина этих людей разговаривала на русском, а вам сказали, что здесь притесняют русскоязычное население. И это было неправдой", - комментирует солдат.

73-летний Николай Николаевич молча сидел и смотрел, пока фильм не закончился. "Вокруг нет ничего, кроме халатности", - сказал он, качая головой. "Это произошло и с Россией, и с Украиной и привело их сюда. Чего не хватало, чего нам не хватало?"

По его словам, он много раз был в Украине, и до сих пор имел там замечательных друзей. "До Харькова было всего два часа езды, - вспоминал он, - в Харькове я всегда чувствовал себя прекрасно. Но это было еще до войны". Он признал, что вторжение в Украину было ужасной идеей. "Я знал, что ничего хорошего из этого не выйдет, что будут жертвы с обеих сторон", - сетовал он. "Все зависит от руководства, лидер отдает приказы. Путин, лидер. Это все гниет с головы".

Однако упомянутая женщина-глава села продолжала настаивать на том, что россияне здесь ни при чем.

"Мы здесь не занимаемся политикой, мы даже не смотрим новости", - сказала она. Проблемы с электроснабжением в селе были уже больше года. "Я считаю, что украинцы обстреляли электростанцию", - добавила она.

Вместе с тем женщина не скрывает, что хотела бы скорейшего возвращения под контроль Кремля.

"Это скоро закончится, и мы вернем Советский Союз. А если бы Суджа осталась под украинской властью? Я поеду в Россию", - сказала она.

Курская операция: последние новости

Как писал УНИАН, Воздушные силы показали работу украинской авиации, которая наносит удары авиабомбами GBU-62 JDAM-ER по мостовым переправам в Курской области.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, Силы обороны продолжают наступательную операцию в Курской области. За сутки нашим защитникам удалось продвинуться на отдельных направлениях еще на два километра.

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