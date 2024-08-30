Операция ВСУ на территории России продолжается.

Воздушные силы показали, как украинская авиация наносит удары авиабомбами GBU-62 JDAM-ER по мостовым переправам в Курской области.

Видео работы опубликовал в своем Telegram-канале командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. На этих кадрах можно увидеть, как украинский пилот готовится к вылету.

"Планирование операции, программирование средств поражения, боевой вылет, высокоточный удар, объективный контроль и благодарность от командующего. И так каждый день! Неустанно и самоотверженно. Украинский МиГ-29 применяет авиабомбы GBU-62 JDAM-ER по мостовым переправам на Курщине. Пилота узнали?" - добавил Олещук.

Уничтожение мостов в Курской области

Как известно, военная операция на территории России продолжается с начала августа. Украинским войскам удалось поразить все три моста через реку Сейм. Речь идет о конструкциях в населенных пукнтах Глушково, Зване и Кариж.

Эти удары значительно повлияли на логистику российских войск, поэтому солдатам страны-агрессора пришлось активно строить на Курщине переправы. Украинские бойцы уже публиковали кадры уничтожения таких переправ.

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