На фронте в Украине наиболее сложным остается Покровское направление, отметил главнокомандующий.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области. За сутки нашим защитникам удалось продвинуться на отдельных направлениях еще на два километра. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до 2 километров, взяли под контроль 5 квадратных километров территории", - сказал он.

Также, по словам Сырского, наиболее сложная ситуация остается на Покровском направлении фронта в Украине:

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"Противник пытается прорвать оборону наших войск, но по состоянию на утро все атаки отбиты, успеха противник не имел".

На других направлениях, как добавил Сырский, ситуация остается сложной, но контролируемой.

Операция ВСУ в Курской области - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, ранее Институт изучения войны со ссылкой на российских милблогеров заявил, что продвижение украинских войск в Курской области замедлилось, и что сейчас ВСУ пытаются закрепиться и удержать районы, которые недавно взяли под контроль.

Отмечалось, что на обнародованных 28 августа геолокационных кадрах видно, как солдаты РФ действуют в восточном поселке Коренево. Это, вероятно, свидетельствует о недавнем отходе ВСУ из этого района и восстановлении россиянами определенных утраченных позиций.

Операция украинских войск в Курской области РФ значительно изменила динамику войны. В частности, это подорвало моральный дух оккупантов. Как писало The Hill, многие прозвали маневр ВСУ безрассудной авантюрой из-за краткосрочного характера предыдущих операций. Однако по мере развертывания Курской операции становится все более очевидным, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский открыл новый фронт, чем застал противника врасплох.

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