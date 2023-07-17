Паром через Керченский пролив сейчас не работает.

После "инцидента" на мосту через Керченский пролив который в очередной раз сделал построенное оккупантам для обеспечения сообщения между полуостровом и Россией сооружение непригодным для использования, в Крыму застряли несколько десятков тысяч "туристов" из страны-агрессора.

Как сообщают российские пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС, у около 50 тысяч россиян, большинство которых попали на полуостров на собственных авто, теперь есть только два варианта, как покинуть Крым – через зону боевых действий или на пароме через Керченский пролив, который сейчас, однако, не работает.

"Зампредседателя правительства" оккупантов в Запорожской области Андрей Козенко предупредил, что российским туристам, которые будут въезжать в регион из Крыма, необходимо учитывать "ограничения, действующие в зоне спецоперации, в том числе комендантский час".С мая оккупанты ограничивают передвижение граждан по улицам с 21.00 до 05.00 часов.

Видео дня

Взрывы на Крымском мосту - что нужно знать

Утром 17 июля на Крымском мосту снова прогремели взрывы. В результате инцидента был разрушен один из пролетов транспортного объекта, что подтверждают фото атакованого моста. Страна-агрессор сообщает о нескольких погибших – жителях Белгородской области РФ.

После того, как часть моста была разрушен, оккупанты перекрыли движение нему, что спровоцировало многокилометровые пробки со стороны Краснодарского края. Сообщалось о нескольких погибших россиянах из Белгородской области.

СМИ со ссылкой на анонимные источники утверждают, что атака по мосту – спецоперация СБУ и ВМС Украины с применением беспилотников. В Службе говорят, что раскроют все детали по организации "бавовны" на Крымском мосту после победы Украины в войне.

Предполагают, что повреждение Крымского моста существенно повлияет на пути снабжения российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: