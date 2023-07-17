До моста могли доплыть морские дроны, полагает эксперт.

Сооруженный российскими оккупантами Крымский мост в понедельник утром, 17 июля, мог получить серьезные повреждения в результате подрыва сотен килограмм взрывчатки.

Морские дроны от подконтрольного украинской стороне южного побережья могли преодолеть расстояние до моста (около 500 км), тем более, что погода этому благоприятствует, рассказал бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко в эфире "FreeДом".

По его словам, такие беспилотники малоразмерные, и кораблям российских оккупантов очень сложно их отследить, несмотря на то, что, возможно, сейчас там постоянно ведут наблюдение.

Видео дня

"Из видео, которые были опубликованы сегодня утром, действительно видно два мощных взрыва. По их размеру можно понять, что взрывчатки было использовано порядка несколько сотен килограмм в каждом…", - заявил эксперт.

Новости Крымского моста - сегодня это стоит знать

О ЧП на Крымском мосту сегодня стало известно рано утром - один из автомобильных пролетов обрушился, и движение транспорта было остановлено. В России обвинили украинскую сторону в совершении атаки двумя надводными дронами. В Службе безопасности Украины сообщили, что раскроют детали повреждения моста после того, как мы победим РФ.

Кроме подрыва, есть еще несколько версий повреждения Крымского моста - это "прилет" дрона-камикадзе иранского производства типа "Шахед" и нарушение россиянами строительных норм.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что враги максимального использовали сооружение и применяли беспрецедентные методы для его защиты.

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