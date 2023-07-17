Также он отмечает, что мост мог "устать", потому что строился с нарушением строительных требований.

В Крымский мост мог попасть "Шахед", который россияне запускали по территории Украины. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона.

"Я бы высказал такую версию - опоры рухнули именно со стороны Кубани. Давайте вспомним эдакий город Приморск-Ахтарск в Краснодарском крае , откуда запускаются те самые печально известные "Шахеды" иранские, которые летят в сторону Украины и наносят вред, соответственно, гражданским объектам. Не исключено того, что такой "Шахед" мог "устать" и мог упасть на опоры Крымского моста. Такая версия имеет право на жизнь", - отметил он.

Братчук также отметил, что версия о том, что Крымский мост "устал" имеет право на существование. Он напомнил, что мост строился очень быстро, с нарушением соответствующих строительных правил. При этом отметил, что на мост были большие нагрузки, поскольку через него ежедневно перевозилось большое количество тяжелой техники российской армии и ее личного состава для войны в Украине.

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Братчук считает, что версии о том, что за этим разрушением Крымского моста стоят вооруженные силы Украины или украинские спецслужбы, должны быть доказаны. "Вряд ли эта версия на сегодня соответствует действительности, потому что украинские военные не будут бить по тому объекту, где находятся гражданские", - добавил он.

Братчук не исключает, что Россия будет "вопить", обвиняя Украину и, возможно, даже будут созвать заседание Совета Безопасности ООН, а также пытаться наносить удары по гражданским объектам Украины, что они и сейчас делают.

Крымскому мосту стало "плохо": что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня на Крымском мосту обрушился один из пролетов.

Так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов сказал, что произошло "чрезвычайное происшествие" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Сообщается, что движение транспорта по мосту полностью остановлено, на подъезде к мосту образовалась многокилометровая пробка.

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