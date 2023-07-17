Таганрогская трасса переполнена автомобилями.

После подрыва Крымского моста российские туристы, которые собирались отдыхать на полуострове, не отказались от планов попасть на оккупированную территорию Украины. Сейчас многокилометровые пробки сохраняются в направлении Мариуполя, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Таганрогская трасса в направлении Мариуполя (далее в Крым), до пункта пересечения границы со стороны Московии – пробка более 10 километров и стримко растет. Прибывают "отдыхающие", не попавшие в Крым. Началом транспортного коллапса довольны. Дальше будет", – написал он.

Крымский мост - что известно о последствиях взрыва

Утром 17 июля была разрушена часть моста через Керченский пролив, который оккупанты построили для обеспечения сообщения между полуостровом и территорией РФ. После этого со стороны Краснодарского края РФ сформировались многокилометровые пробки.

По сообщениям российских пропагандистов, около 50 тысяч российских "туристов", попавших в Крым до подрыва, оказались заблокированными там. Теперь они могут выехать на собственных авто только через зону боевых действий.

Еще в начале июля на Крымском мосту наблюдались многокилометровые пробки из россиян, едущих на полуостров "отдохнуть". Оккупанты подробно проверяли все авто на въезде, боясь подрыва.

Чтобы исправить проблему, в Кремле предлагали начать подвоз "туристов" в Крыму десантными кораблями или через оккупированные территории.

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