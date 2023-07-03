Режим Путина опасается гнева наемников, которых практически расформировали.

Россия опасается, что боевики ЧВК "Вагнер" планируют нападение на Крымский мост стоимостью почти 4 миллиарда долларов. Туристы, едущие на Крымский полуостров, стоят в очередях до семи часов, поскольку охрана обыскивает каждую машину на наличие взрывчатки.

Как сообщает Daily Mail, на выходных оккупанты ввели интенсивные проверки. Считается, что Москва находится в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что недовольные повстанцы "Вагнера" могут спланировать атаку после того, как их наемная армия была фактически расформирована.

Россияне особенно обеспокоены, что объектом атаки "вагнеровцев" станет Крымский мост - "сооружение века", нападение на которое произошло в октябре прошлого года.

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"Теперь существует беспокойство, что бойцы "Вагнера" могут устроить атаку из-за своего гнева, что Путин может нарушить соглашение с лидером частной армии Евгением Пригожиным в обмен на прекращение их вооруженного восстания в прошлом месяце", - пишет издание.

Как отмечает издание, о вероятных диверсиях в Крыму предупреждало и международное разведывательное сообщество InformNapalm. Очевидно, что сейчас россияне больше всего боятся диверсий от "Вагнера".

Проверки дошли до того, что начали проверять детей и самые сокровенные части автомобилей.

Ожидается, что после попытки государственного переворота Пригожина часть его бойцов присоединится к нему в Беларуси, а остальные присоединятся к российской армии.

Переезд в Беларусь был частью соглашения Кремля и Пригожина, чтобы прекратить восстание "Вагнера" без криминальных последствий для ЧВК. Беларусь уже подготовила палатки для наемников".

"Говорят, что многие бойцы "Вагнера" недовольны выбором, который им дали, и ликвидацией частной группы наемников", - говорится в материале, намекая на гнев боевиков.

Крым станет потенциальной мишенью не только" Вагнера", но и Украины. Сейчас полуостров находится в радиусе действия поставленных Великобританией ракет Storm Shadow, но туристы все еще едут туда на отдых, несмотря на пляжи, превращенные в окопы.

Мятеж "Вагнера" против Минобороны

Напомним, что 23 июня Евгений Пригожин и его ЧВК совершили попытку военного переворота в России. Впрочем, мятеж был недолгим. На следующий день наемники вернулись в полевые лагеря, не дойдя 200 км до Москвы.

По данным западных СМИ, относительно ближайших соратников Шойгу проводились проверки после бунта Пригожина. В частности, исчез из публичного пространства генерал Сергей Суровикин, приближенный к "Вагнеру".

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