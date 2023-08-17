Сокращение по основным группам продуктов составило до 22% по сравнению с 2021 годом, тогда как затраты на продукты выросли почти на 30%.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину молодые российские семьи в 2022 году резко снизили потребление продуктов питания, но увеличили расходы на них.

Как говорится в бюллетене Росстата, сокращение по основным группам пищевых продуктов составило от 8 до 22% по сравнению с 2021 годом, тогда как затраты на продукты в общем объеме расходов выросли до 29,3%.

С точки зрения состава пищевых веществ молодые семьи сильнее всего снизили потребление углеводов (на 50 г, до 271 г в среднем за сутки) и жиров (на 16,5 г, до 90,8 г). Потребление белка снизилось чуть меньше — на 14 г, до 68,8 г. В результате общий калораж рациона упал на 393 килокалории, до 2186 в день.

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Наиболее сильно россияне сократили потребление молока и молочных продуктов — на 22% по сравнению с 2021 годом, до 217,5 кг в среднем на человека в год, следует из данных Росстата. На 19% снизилось количество фруктов и ягод, а также растительного масла и других жиров — до 62,8 кг и 7,8 кг на человека соответственно.

На 17% меньше молодые семьи стали потреблять рыбы и рыбных продуктов (до 17,5 кг), на 15% снизилось потребление хлеба (до 76 кг), на 14% — сахара и кондитерских изделий (до 25,6 кг), на 12% — яиц (до 199 штук). Самое скромное сокращение было зафиксировано в потреблении картофеля (минус 8%, до 44,4 кг), а также овощей и бахчевых (минус 9%, до 85 кг).

Молодые семьи стали не единственной группой населения, в которой в 2022 году наблюдалось фронтальное сокращение потребления еды. Также снизили потребление неполные семьи.

Крах российской экономики

9 августа 2023 года российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

Валюта страны-агрессора, по темпам падения обогнала даже турецкую лиру.

12 августа 2023 года рубль обвалился до 100 единиц за доллар.

Российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку. Совет директоров "Банка России" на экстренном заседании принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12% годовых.

16 августа 2023 года Reuters писал о том, что Москва готовит экстренные ограничения для поддержки рубля. Практически сразу появилась информация о том, что взбешенный обвалом рубля Путин созывает экстренное совещание.

17 августа 2023 года СМИ писали о том, что из-за обвала рубля Путину придется выбирать между войной и спасением своей экономики.

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