Россияне намекнули на скорое увольнение пропагандиста.

Журналист Дмитрий Смирнов из кремлевского пула выложил в сети обрезанный ролик с российским президентом. Однако россияне поняли это как насмешку над Путиным.

Видео с Путиным Смирнов опубликовал в Twitter, нежно подписав: «Что такое стремление к порядку: Путин и текст выступления».

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На 40-секундном ролике Путин буквально «жонглирует» бумагами. Сперва он положил листы внутрь оранжевой папки, потом переложил папку и еще раз задвинул листы, упаковав скрепкой. Это действие он повторил несколько раз.

Сеть в ответ взорвалась иронией. Некоторые пользователи называли это "деменцией", другие объясняли поведение Путина тем, что "дед начал впадать в детство, осталось только самолетики складывать".

"Вот что бывает, когда обезьянке дают два банана!", "Путин явно страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Среди прочего, также считается социопатия, клептомания, паранойя, ряд комплексов и маленький рост".

Россияне намекнули на скорое увольнение пропагандиста: «Журналист кремлевского пула высмеял президента. В смысле бывший журналист», «Опа! Первый звоночек от кремлевского «журналиста».

Что такое стремление к порядку: Путин и текст выступления pic.twitter.com/2xogS9AXv8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 29, 2020

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Автор: Яна Ставская