Песков пояснил, что этот праздник является, мол, "святым" для россиян.

Россия не приглашала в этом году иностранных лидеров на военный парад Победы 9 мая в Москве.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что этот праздник является, мол, "святым" для россиян.

"На День Победы мы никого не приглашали из иностранных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но иностранных лидеров мы не приглашали", - констатировал Песков.

На уточнение, прибудет ли на парад белорусский диктатор Александр Лукашенко, спикер Путина ответил: "Насколько я знаю, нет, не планируется".

9 мая россиян

По данным британской разведки, оккупанты хотят получить значительные успехи в войне на востоке Украины до 9 мая: от этого будут зависеть дальнейшие решения.

В таком случае россияне рискуют повторить те же ошибки, которые они допустили в первой фазе наступления на Киевщину, Черниговщину и Сумщину, пишет Bloomberg.

9 мая для Путина является "сакральной датой", считает генерал СБУ в отставке Андрей Кожемякин.

В этом году на парад в Москве могут привезти украинских военнопленных, предупредил советник главы ОП Алексей Арестович.

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