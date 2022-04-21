Российские захватнические силы пытаются продвигаться в направлении Краматорска и уничтожать противовоздушную оборону Украины.

Оккупационные силы Российской Федерации желают получить значительные успехи в войне на востоке Украины до 9 мая, от этого будут зависеть дальнейшие решения.

Об этом сообщает британское Минобороны в Twitter со ссылкой на данные разведки.

"Россия, вероятно, желает продемонстрировать значительные успехи к их ежегодным празднованиям на день Победы 9 мая. Это может повлиять на то, как быстро и настойчиво будут проводить операции в ходе подготовки к этой дате", – сказано в сообщении.

Также сказано, что российские силы сейчас продвигаются от своих мест дислокации на Донбассе в направлении Краматорска, который продолжает страдать от постоянных ракетных атак.

Кроме того, высокий уровень российской воздушной активности не исчезает, поскольку Россия стремится обеспечить поддержку из воздуха своему наступления на востоке Украины, подавить и уничтожить возможности украинской противовоздушной обороны.

"Сакральная" дата 9 мая

После провального плана Кремля быстро захватить Украину, для Путина крайне важно уцепиться в Донбасс вместе с Мариуполем. И это обязательно нужно сделать до 9 мая, чтобы подать это российской аудитории как "победу".

Впрочем, в таком случае российские войска рискуют повторить некоторые из своих грубых ошибок, которые были допущены командованием в начале войны 24 февраля, говориться в материале Bloomberg.

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