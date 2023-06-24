После объявление войны главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным Министерству обороны России, президент РФ Владимир Путин пытался договориться с бунтарями.
Как сообщают "Важные истории", кремлевские чиновники звонили Пригожину и просили "включить заднюю". Лидеру "вагнеровцев" предлагали компромисс и если бы Пригожин согласился на перемирие, то пропагандисты объяснили бы его скандальные аудиозаписи с призывом уничтожать Сергея Шойгу "фейком нейросети".
Однако Пригожин отказался идти на уступки и это разозлило Путина. Источник в администрации президента Путина отметил, что диктатор приказал возбудить уголовное дело против Пригожина. Путин решил разобраться с бунтарем "по-жесткому", добавил другой собеседник издания.
Переворот в России - это надо знать 24 июня 2023 года
По состоянию на утро 24 июня "вагнеровцы" захватили Воронеж и Ростов. По мнению британской разведки, армия Пригожина пойдет атаковать Москву.
В столице России готовят оборону - там объявлен режим контртеррористической операции.
OSINT-проект "Oryx" начал вести подсчет потерь техники в вооруженном конфликте ВС РФ и ЧВК "Вагнер". Пока потери регулярной российской армии значительно больше.