В Кремле хотели уладить конфликт, но Пригожин оказался очень решительным.

После объявление войны главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным Министерству обороны России, президент РФ Владимир Путин пытался договориться с бунтарями.

Как сообщают "Важные истории", кремлевские чиновники звонили Пригожину и просили "включить заднюю". Лидеру "вагнеровцев" предлагали компромисс и если бы Пригожин согласился на перемирие, то пропагандисты объяснили бы его скандальные аудиозаписи с призывом уничтожать Сергея Шойгу "фейком нейросети".

Однако Пригожин отказался идти на уступки и это разозлило Путина. Источник в администрации президента Путина отметил, что диктатор приказал возбудить уголовное дело против Пригожина. Путин решил разобраться с бунтарем "по-жесткому", добавил другой собеседник издания.

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