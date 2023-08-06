Местные жители считают, что там занимаются установкой ПВО.

В подмосковном Красногорске на крыше одной из многоэтажек начали строить "секретный объект". Об этом пишет российское издание MSK1.RU со ссылкой на жителей дома.

23-этажный дом находится на берегу Москвы-реки, в километре от него - администрация губернатора Московской области, рядом находится горнолыжный комплекс "Снежком", а через реку - элитный коттеджный поселок Береста, в котором живет поддерживающий войну певец Филипп Киркоров.

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Несколько недель назад местные жители заметили, что по стенам квартир пошли трещины. Когда они попытались подняться на крышу, им преградил дорогу неизвестный мужчина.

По данным издания, на технический этаж провели дополнительные коммуникации и обустроили там комнату. На крыше построили смотровые будки с защитой от ветра и огнетушителями. Конструкции установили на металлические балки, под которыми находятся электроды и настилы из древесно-полимерного композита. Сами будки огорожены профнастилом, а сверху - оргстекло.

Жители дома вызвали полицию, вместей с ней приехал начальник управления по развитию территорий Павшинской поймы Владимир Леонов. Он сказал им "не афишировать" стройку: "Вы только потише, только потише".

В администрации сначала заявляли, что сдали крышу для телекоммуникационного оборудования. Затем, что там "проводятся мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций".

"Мы же понимаем, в какое время мы живем. Это делается в целях безопасности. Я понимаю, вы представитель СМИ. Но насколько мы можем озвучивать в интересах нашей государственной организации... Мы должны понимать и думать об интересах нашей страны", - сказали журналистам в пресс-службе городской администрации.

По словам местной жительницы, один из строителей сказал ей, что подобные объекты возведут на всех высотных домах. Другая говорит, что крышу "оккупировали мигранты", а силовиков они не видели. Часть жителей считает, что на крышу устанавливают систему ПВО, другие - боятся "излучения". Отмечается, что полицейские перестали приезжать на их вызовы.

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