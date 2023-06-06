По его словам, оперативная обстановка в Белгородской области свидетельствует в пользу такой версии.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что Россия может ударить ядерным оружием по своей же территории под видом операции по уничтожению противника в Белгородской области.

Как заявил Пригожин в новом пропагандистском интервью, ситуация сейчас очень похожа на приготовление к такому удару.

"Я боюсь, чтобы у них не было паскудной мысли какую-нибудь "ядреную" бомбочку на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой (территории - УНИАН) бросать (ядерное оружие - УНИАН) страшно, а по своей бросим - покажем, какие мы красавчики психически больные", - отметил Пригожин.

Он прогнозирует, что в РФ удар тактическим ядерным оружием по Белгородской области могут замаскировать под операцию по уничтожению врага в одном из сел. Впрочем, он сомневается в исправности Российской ядерки, намекая на халатность Минобороны.

Кроме того, главарь "Вагнера" дал министерству Шойгу две недели для освобождения Белгородской области, иначе туда якобы придет "Вагнер". Впрочем, наемники не будут "гибнуть одни", а требуют, чтобы с ними там воевали и регулярные войска.

Повстанцы в Белгородской области

Бойцы "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" этой весной совершили ряд рейдов на российскую территорию.

22 мая они вместе с Легионом "Свобода России" пересекли границу, войдя в Грайворонский район Белгородщины. Они сообщили, что имеют целью создание демилитаризованной зоны.

В начале июня они объявили о начале второго этапа своих действий. Впоследствии повстанцы сообщили, что заходят в пригород города Шебекино и взятие под контроль села Новая Таволжанка.

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