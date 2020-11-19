Российский президент Владимир Путин во время совещания прервал свое выступление на кашель. После этого у главы Кремля заподозрили коронавирус.
Видео с выступления разместил Telegram- канал Маяк.
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Путин закашлялся, когда говорил с чиновниками об «острых финансовых проблемах» на фоне пандемии COVID-19. Чтобы побороть кашель, он был вынужден постоянно прикрывать рот кулаком.
17 ноября у советника Путина по вопросам культуры Владимира Толстого подтвердили COVID-19.
В марте 2020 года Путин жал руку главному врачу профильной клиники в Петербурге. Через неделю после встречи с президентом у медика обнаружили COVID-19. Тогда же Путин перешел на дистанционную форму работы, однако в Кремле опровергли, что самоизоляция главы РФ как-то связана с контактом с больным COVID-19.
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