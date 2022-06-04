По словам аналитика Роберта Тронтона, ГРУ способно ликвидировать президента РФ, выдав его смерть за сердечный приступ.

Российские военные могут убить президента России Владимира Путина во время государственного переворота.

Об этом пишет таблоид The Sun, ссылаясь на эксперта по изучению конфликтов Королевского колледжа Лондона Роберта Тронтона.

По его мнению, российские генералы считают, что Владимир Путин смягчил действия в отношении Украины, в частности отозвал войска от Киева и сосредоточился на Донбассе. Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление имеют возможности для ликвидации президента и могут пойти на такие меры, если увидят, что ВС РФ теряет позиции Донецкой и Луганской областей.

Владимиру Путину могут поставить ультиматум: уйти в отставку или умереть. Британский ученый подчеркнул, что жителей России несложно убедить в случайной смерти Владимира Путина, ведь властям удалось провернуть такую махинацию с генеральным секретарем СССР Леонидом Брежневым и другими коммунистическими лидерами в 1970-х годах.

"У них хватит ума сделать это. Если вы хотите совершить дворцовый переворот, вы должны делать это тихо и держать в строжайшей тайне. Вы бы заставили игру сделать это, и за последние несколько недель они получили значительно большие силы. Потом вы заставляете людей говорить на телевидении, что Путин болен, и тогда у вас появляется новый лидер. Кто-то скажет: "У бедного Путина случился сердечный приступ через всю напряжение его специальной военной операции, и мы поставили такого-то и такого-то во главе", — поделился своим видением ситуации Роберт Тронтон.

Как уверяет профессор, генералы оказывают большее давление на Владимира Путина по мере того, как Россия несет катастрофические потери в Украине.

"Армия не может продолжать терять такое количество людей. У нее заканчиваются войска, заканчиваются ракеты, заканчивается все. В армии обязательно будут проблемы с моральным духом и руководством, ведь солдаты будут спрашивать: "почему мы это делаем", — отметил Тронтон.

В случае переворота высокопоставленные российские военные могут отвести лучшие части от линии фронта и направить их на Москву. Перемещение войск обязательно зафиксируют спутники.

Однако Роберт Тронтон опасается такого сценария, ведь после военного переворота Россию может возглавить еще более жестокий человек, более опытный в военном искусстве. Одними из наиболее вероятных кандидатов он назвал начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и главу ФСБ Александра Бортникова.

Аналитик опасается, что новый лидер использует ядерное оружие и сотрет с лица земли некий украинский город.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин болен раком и находится в плохом состоянии. По его словам, победа Украины в войне приведет к государственному перевороту в России, подготовка которого уже началась.

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