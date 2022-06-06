На фоне слухов об ухудшающемся состоянии здоровья президента РФ Путина стало известно, кого он назначит своим вероятным преемником. Оказалось, что диктатор готовится "подарить" должность одной из своих дочерей, а вот для бывшего президента Дмитрия Медведева он придумал гораздо менее приятный "сюрприз".
Об этом со ссылкой на "собеседников" Путина сообщается в Telegram-канале Generall SVR.
"На этих выходных президент России Владимир Путин обсуждал с людьми из своего близкого окружения концепцию постепенного отхода от власти и способы обеспечить преемственность при смене руководства режима. Обсуждения не остались пустым звуком, а перспективы стали обретать всё более четкие контуры", - указано в Telegram-канале.
По данным источников, Путин готовится сделать Медведева "козлом отпущения". Диктатор якобы предложит ему место посла в одной из стран Юго-Восточной Азии. Однако перед этим Медведеву, возможно, придется взять на себя всю вину за падающие рейтинги партии "Единая Россия".
"Именно к концу осени этого года по планам Путина рейтинг "Единой России" просядет и появится запрос на нового лидера партии, причём все социологические опросы покажут, что запрос у народа России на руководителя-женщину", - сообщают в Generall SVR.
На место главы партии Путин якобы готовит одну из своих дочерей - Екатерину Тихонову. Она получит должность, а сам диктатор сделает вид, что отошел от власти. Для этого он использует еще и Патрушева.
"Ближе к Новому году Путин по планам объявит о внеочередных президентских выборах, которые должны будут пройти 26 марта 2023 года и сам Путин в них участие не примет поддержав Дмитрия Патрушева. Самого Дмитрия Патрушева, который сейчас в правительстве занимает пост министра сельского хозяйства, до этого события выведут из состава правительства на нейтральную должность, желая снизить риски принятия негатива за прогнозируемый кризис в возглавляемой им отрасли. Владимир Путин останется председателем Госсовета и реальным руководителем страны столько, сколько позволит ухудшающееся здоровье", - добавили в Telegram-канале.
Информацию от Generall SVR в РФ пока никак не подтверждают и не комментируют.
Ранее УНИАН уже сообщал, что военные РФ могут устроить переворот и убить Путина из-за провала в войне.