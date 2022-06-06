Медведева диктатор сделает "козлом отпущения".

На фоне слухов об ухудшающемся состоянии здоровья президента РФ Путина стало известно, кого он назначит своим вероятным преемником. Оказалось, что диктатор готовится "подарить" должность одной из своих дочерей, а вот для бывшего президента Дмитрия Медведева он придумал гораздо менее приятный "сюрприз".

Об этом со ссылкой на "собеседников" Путина сообщается в Telegram-канале Generall SVR.

"На этих выходных президент России Владимир Путин обсуждал с людьми из своего близкого окружения концепцию постепенного отхода от власти и способы обеспечить преемственность при смене руководства режима. Обсуждения не остались пустым звуком, а перспективы стали обретать всё более четкие контуры", - указано в Telegram-канале.

По данным источников, Путин готовится сделать Медведева "козлом отпущения". Диктатор якобы предложит ему место посла в одной из стран Юго-Восточной Азии. Однако перед этим Медведеву, возможно, придется взять на себя всю вину за падающие рейтинги партии "Единая Россия".

"Именно к концу осени этого года по планам Путина рейтинг "Единой России" просядет и появится запрос на нового лидера партии, причём все социологические опросы покажут, что запрос у народа России на руководителя-женщину", - сообщают в Generall SVR.

На место главы партии Путин якобы готовит одну из своих дочерей - Екатерину Тихонову. Она получит должность, а сам диктатор сделает вид, что отошел от власти. Для этого он использует еще и Патрушева.

"Ближе к Новому году Путин по планам объявит о внеочередных президентских выборах, которые должны будут пройти 26 марта 2023 года и сам Путин в них участие не примет поддержав Дмитрия Патрушева. Самого Дмитрия Патрушева, который сейчас в правительстве занимает пост министра сельского хозяйства, до этого события выведут из состава правительства на нейтральную должность, желая снизить риски принятия негатива за прогнозируемый кризис в возглавляемой им отрасли. Владимир Путин останется председателем Госсовета и реальным руководителем страны столько, сколько позволит ухудшающееся здоровье", - добавили в Telegram-канале.

Информацию от Generall SVR в РФ пока никак не подтверждают и не комментируют.

Ранее УНИАН уже сообщал, что военные РФ могут устроить переворот и убить Путина из-за провала в войне.

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