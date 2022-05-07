Ограбленному захватчику угрожают смерть за потерянный пистолет.

Tik-Tok-войска Кадырова не только снимают постановочные ролики в Украине, но и не на шутку увлеклись мародерством. Они воруют не только у украинцев, но и у российских военных.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.

Один из оккупантов, который находится на Херсонщине, пожаловался знакомому, что чеченцы украли у него пистолет.

"Приехали, мол, помолиться: "Пусти, братан, мы свои, на разведке". Впустил, короче, бл*дь... Он пока молился, ПМ подрезал, нах*й! Прыгнули в тачку и... съе*ались", - возмутился захватчик.

Командование не пожалело опрометчивого оккупанта и за потерю оружия отправило его копать окопы. Впоследствии на поиск пистолета ему дали два дня.

"А если не найду, меня, бл*дь, завалят! И спишут, что пропал ... Разведкой боем на укропов ... И меня укропы застрелили", – рассказал он.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики жестоко убивают мирных украинцев да кичатся этим. В то же время российская пропаганда продолжает отрицать зверства.

В новом перехвате оккупант признался в зверствах жене, а та его похвалила.

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