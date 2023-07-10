Именно этот захватчик участвовал в кровавом ударе по Виннице, в результате которого погибли 28 человек.

Убийство 42-летнего топ-оккупанта Станислава Ржицкого было тщательно спланированным. Киллер давно следил за капитаном второго ранга русского флота, знал его маршруты, а также специально выбирал место, которое не будет охватываться камерами наблюдения.

Как сообщает Телеграм-канал "База", сотрудники полиции осматривают камеры на ближайших домах, но на данный момент никаких зацепок не обнаружено.

Полицейским пришлось повторно возвращаться на место преступления через несколько часов - сначала работавший на месте эксперт предположил, что у Станислава Ржицкого на теле колото-резаные ранения. Лишь в 17 лет Ржицкого убили четырьмя выстрелами в спину. При этом в теле погибшего было обнаружено две пули калибра 9 миллиметров.

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Сейчас оперативники отправились на место происшествия искать еще две пули, а также другие доказательства.

Кто такой Станислав Ржицкий?

Ржицкий - капитан второго ранга. Украинские медиа утверждали, что он командовал подводной лодкой "Краснодар", которая участвовала в обстреле Винницы и выпустила "Калибры" из Черного моря в июле прошлого года.

Сегодня стало известно, что Станислава Ржицкого застрелили во время утренней пробежки.

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