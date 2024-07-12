Российские пропагандисты уже призывали затопить Киев.

В России обвинили Украину в подготовке к разрушению дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища.

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова снова заявила, что украинцы якобы разрушили собственную Каховскую гидроэлектростанцию. По ее словам, теперь Украина "готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Россию".

"Мы обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемым мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра", - заявила она. Видео дня

Подрыв Каховской ГЭС

Как известно, в ночь на 6 июня 2023 года российские захватнические войска взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции. Это привело к затоплению многих домов и гибели людей.

Жители оккупированной части Херсонской области заявляли, что оккупанты не проводят эвакуацию. Вместо этого они обстреливали Херсон, пока из затопленных районов города вывозили людей.

Москва, как всегда, отрицает все обвинения в атаках. Пропагандисты и официальные лица уверяют, что Украина якобы сама себя обстреливает и сама разрушает собственную инфраструктуру.

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