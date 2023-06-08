Российские захватчики наносят удары по прибрежным территориям и центральной части города.

Российские захватчики наносят удары по Херсону во время эвакуации людей из затопленных частей города.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"Россияне обстреливают Херсон", - сообщил Прокудин.

Глава ОВА отметил, что российские захватчики наносят удары по прибрежным территориям и центральной части города.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что россияне обстреливают Херсон в тот момент, когда продолжается эвакуация людей из затопленной части города после подрыва захватчиками Каховской ГЭС.

"Обычные террористы", - подчеркнул Ермак.

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС пострадали десятки населенных пунктов, в том числе и Херсон. Из этих населенных пунктов эвакуируют людей и животных.

Как сообщает Министерство внутренних дел Украины в социальной сети Facebook, в результате российских обстрелов пострадали люди.

"Сейчас известно о по меньшей мере трех пострадавших: гражданская женщина, полицейский и спасатель. Всем предоставляется необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.

"Россия бросила в беде людей на оккупированной части Херсонщины. И продолжает мешать Украине спасать самое ценное - человеческие жизни", - говорится в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС-эвакуация

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов были подтоплены. 7 июня появилась информация о первых погибших во временно оккупированных Алешках Херсонской области. Пока известно о трех жертвах, однако их количество может быть больше.

Сегодня начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что в области 53-летний мужчина стал жертвой подтопления, отказавшись от эвакуации.

В Международном комитете Красного Креста также обратили внимание, что наводнение в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС создала для Украины еще одну неожиданную проблему - мины. Унесенные водой с минных полей, теперь рассеяны по всей зоне паводка. Эта проблема будет существовать десятилетиями.

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