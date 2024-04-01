По его словам, может произойти подтопление определенных районов Киева, но уровень воды не будет превышать 1 метра.

В случае вероятного разрушения Киевской гидроэлектростанции после попаданий российских ракет катастрофы не будет. Об этом рассказал в эфире "КИЕВ24.News" декан факультета естественных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" Евгений Хлобыстов.

По его словам, сегодня, наверное, разрушить можно любую дамбу в Украине ударами определенного количества ракет.

"Даже Днепровскую, самую мощную дамбу ДнепроГЭС, по разным оценкам, десятки ракет типа "Циркон" могут существенно повредить, даже разрушить. Это касается и Киевской дамбы", - сказал Хлобыстов.

В то же время, он отметил, что Киевская дамба находится на окраине столицы и достаточно хорошо защищена системами противовоздушной обороны.

"Там совсем другой объем воды, который сегодня имеет Киевское водохранилище. Если представить себе прорыв плотины Киевской гидростанции, конечно, что будет подтопление определенных частей Киева. Но оно не будет иметь катастрофического значения", - подчеркнул Хлобыстов.

Он признал, что в то же время, жители левого берега, частично Оболони на правом будут испытывать определенные неудобства, потому что подъем воды может составлять около 1 метра.

"И конечно, это может привести к тому, что будут затоплены определенные садовые участки на Осокорках-Вышенках. Могут быть подтоплены подвальные помещения. Может быть определенное количество неудобной воды на низинах на левом берегу. Но катастрофы мы не ожидаем", - отметил Хлобыстов.

Удары РФ по ГЭС - детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 29 марта российские захватчики сознательно пытались нанести удары по Каневской и Днестровской гидроэлектростанциям. Российские захватчики мечтают повторить экологическую катастрофу, которую они совершили на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС.

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" и аэробаллистические "Кинжалы" способны "повредить металлические затворы плотины" Киевской гидроэлектростанции.

По его словам, в "Укргидроэнерго" прогнозировали, что зоны подтопления будут незначительными, и об угрозе жителей и оперативные службы заблаговременно оповестят.

Попко добавил, что если дамба Киевской ГЭС прорвет, то, согласно расчетам украинских ученых, не будет апокалиптического подтопления.

По его словам, утверждение, что в случае прорыва плотины за три минуты Оболонский район столицы накроет четырехметровая волна, а еще через несколько минут вода будет на Троещине, а затем в центре города - вражеская информационно-психологическая операция для того, чтобы запугать украинцев и посеять панику.

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