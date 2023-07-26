Жан-Пьер якобы не хочет разговаривать об Африке, заявил представитель Госдумы.

Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой сочинил биографию пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В эфире пропагандистского шоу он заявил, что Жан-Пьер приехала в Соединенные Штаты Америки из Африки, а теперь якобы не хочет о ней говорить. Известно, что женщина родилась на заморской территории Франции, в Фор-де-Франс. Она никогда не жила в Африке.

"Она из Африки. Приехала в Америку. Растерялась. Стала тем кем стала. И теперь вынуждена отвечать на вопросы. А что, она не африканка, секундочку? Что вы на меня так смотрите? Вы чего, не видите? Она замаскировалась? Нет! Поэтому ей не хочется про Африку разговаривать? Ей по фигу Африка! Она уже уехала из Африки!" - заявил Толстой.

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Российская пропаганда

Ранее один из российских "экспертов" в эфире федерального канала заявил, что Польша якобы готовится к войне с Германией.

Российский пропагандист Владимир Соловьев неоднократно призывал бить ядерным оружием по странам-членам НАТО. Во время одного из эфиров он сказал, что Россия должна "долбануть" по Лондону и Парижу, а также "стереть с лица земли" немецкие города.

В конце июня российский генерал Андрей Картаполов заявил, что российский удар по Краматорску, в результате которого были убиты 12 человек, радует его "военное сердце".

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