В администрации населенного пункта заверили, что установку дерева просто еще не завершили.

Поселок Витим в Якутии украсили к Новому году и установили елку. Жители очень возмутились, потому что новогоднее дерево якобы напоминает своей формой мужской половой орган.

Об этом в своем Facebook написала одна из местных жительниц и опубликовала фото елки.

На снимке хорошо видно, что ветви ели внизу длинные и пышные, но примерно от середины ветки короткие.

"Какой год - такова и елка. Звезда на конце. Символично. Грядущий год не принесет ничего хорошего", - пошутили пользователи соцсети.

Читайте такжеСпутал с девушкой: в России трансгендер пожаловался на изнасилование в электричкеПри этом некоторые местные жители назвали елку эротичной, а некоторые посчитали, что установку дерева еще не завершили.

В свою очередь в администрации поселка в комментарии изданию "Подъем" сообщили, что елка еще не обрела окончательный вид. Планируется, что дереву добавят веток, а также украсят гирляндами и игрушками.

Как ранее сообщал УНИАН, международный елочный скандал разгорелся в Великобритании. Жители Лондона возмутились из-за елки, которую подарила Норвегия. По мнению людей, ветки елки коротковаты, а само дерево "худое" и некрасивое.

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Автор: Анастасия Горбачева