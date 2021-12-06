Автомобиль вместе со срубленными деревцами доставлен на штрафплощадку.

На Волыни изъяли более 400 срубленных нелегально новогодних сосен и елок.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, в рамках спецоперации "Полесье" патруль в составе военнослужащих Волынского отряда и сотрудников Ковельского районного управления полиции в приграничном районе обнаружили автомобиль с незаконно срубленными деревьями.

"Грузовик Volvo правоохранители остановили для проверки вблизи села Пища Ковельского района. В машине находилось более 400 деревьев сосны и почти десяток елей. 43-летний водитель не имел должным образом оформленных документов на груз. Кроме того, на стволах отсутствовали необходимые бирки", - сказано в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что незаконно срубленные сосны и ели, а также автомобиль, на котором их перевозили, согласно установленному порядку, доставили на штрафплощадку.

Также сказано, что по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ст. 246 УК "Незаконная порубка или незаконная перевозка хранения, сбыт леса".

Как сообщал УНИАН, на экологическую утилизацию в специальные пункты приема жители Киева сдали в этом году 6,5 тысячи новогодних елок.

Автор: Надя Пришляк