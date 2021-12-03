Главную елку Лондона установили на Трафальгарской площади.

Международный елочный скандал разгорелся в Великобритании. Жители Лондона возмутились из-за елки, которую подарила Норвегия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Лесную красавицу привезли из Норвегии и установили на Трафальгарской площади - в километре от Букингемского дворца. Жители города возмущены видом рождественского дерева. По мнению людей, ветки елки коротковаты, а само дерево "худое" и некрасивое.

Дерево менять уже не будут и украсят рождественскими огоньками. Трафальгарская площадь будет одной из праздничных локаций Лондона.

Стоит отметить, что два года назад уже был похожий скандал из-за рождественского дерева. Тогда посол Норвегии заявил, что именно так выглядит 90-летняя елка в дикой природе.

Справка УНИАН. Норвегия с 1947 года дарит Великобритании главное рождественское дерево. Это знак благодарности за помощь во Второй мировой войне.

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30 ноября в столице США Вашингтоне к новогодним праздникам уже украсили официальную резиденцию президента страны. По традиции, это сделала первая леди США Джил Байден с помощью сотни волонтеров.

Центральной елкой Белого дома стала пятиметровая пихта в Овальном кабинете, рабочей комнате президента США. На главной елке резиденции красуются белые голуби и ленты с названиями американских штатов.

1 декабря загорелась рождественскими огнями главная елка Нью-Йорка. На нее пришли посмотреть сотни зрителей.

Кроме того, сезон рождественских ярмарок начнется по-разному в городах Европы. Одна из древнейших и крупнейших европейских ярмарок уже открылась во французском Страсбурге, который еще называют столицей Рождества. Однако пускают туда лишь с COVID-сертификатом и маской. Однако во многих немецких городах рождественские ярмарки отменили из-за карантинных ограничений. Закрыты они и в Чехии, а также и в Словакии и Австрии, которые ввели полный локдаун.

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Автор: Анастасия Горбачева