Заместитель Председателя Совета безопасности Российской Федерации заявил, что теперь к государству относятся, как к Советскому Союзу.

После полномасштабного вторжения в Украину с Россией "стали считаться по-настоящему", как с СССР и даже серьезнее в отдельных аспектах. Шансы отстоять свое существенно повышаются, "если врезать первым".

Такими заявлениями отметился заместитель Председателя Совета безопасности Российской Федерации и бывший президент страны Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале.

"Есть и ещё одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу "семёрки", где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран", — написал Медведев.

Далее бывший президент России сравнил геополитику с детскими драками. По его словам, нужно "врезать первым", чтобы шансы "отстоять свое" многократно возросли.

"Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто, и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше", — продолжил Медведев.

И хотя бывший президент говорит, что с Россией начали "по-настоящему считаться", на международных встречах ее бойкотируют. На саммите G20 на Бали министры иностранных дел стран-участников отказались от совместного фото с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По данным Reuters, представители части государств также отказались от встреч с российским министром в рамках мероприятия.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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