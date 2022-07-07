Президент РФ решил "попугать" Украину.

Путин сказал, что российская армия "всерьез пока ничего не начинала".

Об этом диктатор заявил во время встречи с министрами.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя... Ну что тут скажешь. Пусть попробуют.

Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это - трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали.

При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться", - сказал глава кремля.

Путин также подчеркнул, что "Запад загнивает и уже проиграл". Узурпатор сидел за столом подальше от людей. Он добавил, что российские политики "должны думать об отечестве, потому что политпартий много, а россия одна".

Ранее эксперт назвал ключ от успеха в войне.

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