Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 16 мая маниакально двигал ногами и выглядел слабым.
Об этом пишет Mirror.
Отмечается, что на сделанных записях со встречи можно заметить, как Путин беспорядочно двигал сначала левой ногой, а потом правой. При этом одной рукой он крепко держал подлокотник кресла, на котором сидел.
Также СМИ добавляют, что лицо Путина выглядит опухшим, что может свидетельствовать о том, что он принимает стероиды, о чем ранее неоднократно писали.
Кроме того, эксперт по языку тела из Техасского технологического университета профессор Эрик Бьюси заявил, что Путин больше не похож на лидера, который гордился своей физической силой:
"Это поразительно ослабленный Путин по сравнению с человеком, которого мы наблюдали даже несколько лет назад".
Напомним, ранее сообщалось, как экс-агент КГБ Борис Карпичков назвал диагноз Путина. По его словам параноидный президент РФ буквально в каждом видит предателя. Экс-агент КГБ говорит, что близкое окружение Путина предпочитает не распространяться о состоянии его здоровья.