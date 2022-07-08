Российский министр не останется на мероприятия, которые пройдут во второй половине дня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покинет встречу министров G20 на Бали.

Об этом пишет Spiegel.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Лавров проведет двусторонние переговоры и после обращения к прессе уедет. Это означает, что российский министр не будет участвовать в официальной трапезе и рабочей сессии во второй половине дня.

Источники издания в делегации отметили, что Лавров покинул зал заседаний сразу после выступления. Помимо этого, представитель РФ уклонился от ответа на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Как известно, Бербок исполняет обязанности главы группы ведущих демократических экономических государств G7 и должна была быть следующим спикером после Лаврова. В зале его посадили между представителями Саудовской Аравии и Мексики.

Участие Лаврова во встрече рассматривали как намек на возможный приезд президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября. Несколько глав государств уже подвергли сомнению свое участие, если Путин посетит мероприятие лично.

Ранее сообщалось, что на встрече министров иностранных дел стран G20 ряд глав МИД не захотели участвовать в совместной фотосессии с Лавровым и отказались от встреч на полях. Также журналисты пока делали фотографии российского министра спрашивали, зачем РФ начала войну.

"Большая двадцатка" существует с 1999 года. В ее состав входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ранее заявил, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки".

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