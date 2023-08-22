Боевик с позывным "Раут" пожаловался на дроны защитников Украины.

Российский оккупант из чеченского подразделения "Ахмат" с позывным "Раут" пожаловался, что украинские военные "похищают" раненых боевиков. Он заявил, что для этого бойцы ВСУ используют большие модернизированные дроны.

Член "Ахмата" утверждает, что речь идет о дронах "Баба Яга" размером с человека с клешнями. По его словам, такой беспилотник сопровождают два маленьких разведывательных БПЛА типа DJI Mavic.

При этом боевик рассказал, что дроны появляются ночью и на них не действуют системы РЭБ, а за один вылет может сбросить до четырех 82-мм мин или две большие 120 мм мины, мощности же хватает на 15 боевых миссий. Кроме того, он заявил, что украинцы якобы крепят к БПЛА пластины от бронежилетов, чтобы защитить от стрелкового оружия, поэтому сбить его можно только из гранатомета "Шмель" или "Муха".

Видео дня

"Такие же большие дроны, только чуть модернизированнее, ранее противник использовал на Запорожском направлении для того, чтобы воровать наших раненых. На беспилотнике установлены специальные приспособления, визуально напоминающие клешни, которыми он захватывает человека, не способного убежать, спрятаться или отбиться от него", - заявил оккупант в комментарии пропагандистскому изданию "МК".

Стоит отметить, что у украинских защитников действительно есть дроны "Баба Яга", но они могут поднимать груз лишь весом до 20 кг. БПЛА работает автономно - оператор только указывает координаты целей, а дальше беспилотник выполняет всю работу сам.

"Кадыровцы" на войне против Украины - последние новости

В первые дни полномасштабного вторжения боевики чеченского главаря Рамзана Кадырова прославились как Tik-tok воины. Вместо участия в настоящих боях, "кадыровцы" снимали видео для соцсетей, как воюют то с дорожными знаками, то с кустами.

К примеру, Кадыров обнародовал ролик, на котором боевики якобы героически ведут бой с украинскими защитниками.Он утверждал, что удар был нанесен по украинским силам в районе населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области.

В свою очерель в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ указали, что события на видео развернулись на территории РФ.

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