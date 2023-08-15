Россияне потеряли три танка Т-90М "Прорыв" и роту вражеского "добровольческого "формирования" Эспаньола", которая состояла из фанатов российского футбольного клуба ЦСК.

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.

В эфире телемарафона он отметил, что сейчас инициатива на стороне украинских защитников, которые постепенно продвигаются и дают мощный отпор оккупантам, уничтожая российские "добровольческие" формирования и дорогостоящую технику противника.

"Была достаточно сильная контратака со стороны россиян на освобожденные нами территории, но мы ее отбили. Более того, надо отметить, что они в большинстве пытаются пехотой штурмовать, а здесь мы уничтожили три танка Т-90М "Прорыв", это одна из их последних модификаций", - акцентировал Бородин.

Он добавил, что также был уничтожен личный состав вражеского "добровольческого" формирования, который состоял из фанатов российского футбольного клуба ЦСК.

"Мы уничтожили роту пехоты, при чем это было редкостным явлением - фанатский спецназ, вроде добровольцев, называется "Эспаньола", насколько понимаем это фанаты ЦСК (Российский футбольный клуб из Москвы –УНИАН), они как ультрас московский. Их решили сделать "добробатами", но что-то мотивации у них от этого больше не стало", - подчеркнул Бородин.

Пресс-офицер отметил, что ранее у врага "четкая парадигма просматривалась, что можно положить несколько рот, но сохранить один танк".

"Сейчас, когда они контратакуют, пытаясь что-то вернуть, то они начинают бросать подразделения "Ахмат" или фанатов, которым почему-то предоставляют значительно лучшую технику, чем штатным военным подразделениям, которые здесь стояли раньше. Непонятно по каким причинам. Но, например, Т-90М "Прорыв" - один из топовых, очень дорогих танков. И когда они их штурмуют тремя штуками, то это даже странно, раньше они все отрабатывали людьми", - сказал Бородин.

Также он рассказал, что россияне меняют принципы ведения боя и переориентировались на применение маленьких пехотных групп, без "мясных" штурмов, как это было раньше. Кроме того, оккупанты пытаются обороняться с помощью большого количества дронов и делают ставку на применение артиллерии, авиации и минирования.

"Они учатся, действительно так. И тут дело не только в том, что они действуют малыми группами и применяют специалистов, скажем так. Но, главное, на что нам нужно употреблять контрмеры, это их ставка на применение "Ланцетов", дронов-камикадзе. Чувствуется, что они их изготавливают достаточно большими партиями и это та сложность, с которой нам нужно работать. В обороне они ставят на дроны-камикадзе и очень сильное минирование. То есть, в этом плане они действительно разрабатывают новые подходы. К минированию они подходят "творчески" и это значит, что там есть профессиональные саперы с большим опытом, что им ставят задачу делать заминирование значительно больше, чем это требуется по уставу", - пояснил Бородин.

На уточняющий вопрос о ситуации в Клещиевке, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады пояснил, что это не является зоной ответственности их бригады, но "там в целом контрнаступательные действия (врага - УНИАН) на наши позиции, они не являются успешными".

"Вопрос в том, что мы продвигаемся сейчас очень осторожно, потому что они очень сильно все заминировали и из-за усиления ими артиллерии. Сложность основная - это вражеская артиллерия и авиация. Здесь действительно, нам приходится работать максимально внимательно, потому что мы не можем пройти минирование, так как это делал "Вагнер", разминируя своими собственными бойцами. Русские штурмовали, просто волнами набрасывая своих людей. Наша основная задача, чтобы максимальное количество защитников вернуть домой после войны. И поэтому, к штурму применяется большое подготовительное количество действий. Именно для сохранения жизни наших бойцов", - подчеркнул Бородин.

Война в Украине - Бахмутское направление

Как сообщал УНИАН, 14 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказывая о ситуации на фронте за неделю акцентировала, что эпицентром боевых действий остается восток, но врагу не удалось продвинуться там ни на один сантиметр. Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении за неделю удалось освободить три квадратных километра украинской земли.

А всего на южном фланге этого направления освобождено уже 40 кв. км. Она отметила, что в течение минувших недель противник активизировался на Купянском и Лиманском направлениях, реагируя на успешное продвижение украинских войск по южному флангу на Бахмутском направлении. Россияне безуспешно пытались вернуть утраченные позиции в районах Андреевки, Клещиевки и Курдюмовки, где и шли основные бои на прошлой неделе.

15 августа в отчете Института изучения войны (ISW) рассказали о ситуации в районе Купянска, Бахмута и Сватово. По данным аналитиков института на Бахмутском направлении силы обороны продолжали наступательные операции и продвинулись вперед. Отмечается, что российские оккупанты продолжают преувеличивать свои достижения на фронте.

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