Глава Чечни пригрозил всем "врагам" России ювелирным возмездием.

Российский любитель словосочетания "дон-дон" глава Чечни Рамзан Кадыров выдал запоздалую тираду по поводу атаки неизвестного БПЛА по одному из зданий Кремля.

В своем Telegram он пригрозил возмездием из-за удара по Москве и упомянул о ковровых бомбардировках на которые, по мнению Кадырова, ВСУ подталкивают российского лидера Владимира Путина своими "атаками".

"Восхищаюсь сдержанностью и мудростью Владимира Владимировича, который не поддался на эту гнусную провокацию. Но ответить за этот поступок организаторам придётся, на каком бы полушарии Земли они ни находились. Пусть не сегодня, не завтра, но причастные к этой акции понесут справедливое, заслуженное наказание", - пригрозил Кадыров.

Глава Чечни обвинил страны Запада и Украину в "марионеточности", заявив, что свою месть Россия осуществит, когда наведет порядки и восстановит мировые институты справедливости: "Вот тогда будет полноценный спрос с каждого участника, исполнителя и организатора", - заявил российский "дон".

Также политик отметил, что удар-провокация не меняет сценарий хода так называемой "СВО", однако признал, что повреждение крыши Кремля - это "плевок в лицо" Владимиру Путину и всей России.

"Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ Российской Федерации. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы. А возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным", - пообещал Кадыров.

Удар БПЛА по Кремлю - неадекватная реакция россиян

Напомним, что удар по БПЛА по зданию на территории Кремлевского комплекса, который случился в ночь на 3 мая, сильно всколыхнул умы россиян. К примеру, первый зампред комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев предложил создать из орлов воздушную эскадрилью, чтобы ловить над небом столицы "украинские" дроны.

Более кровавой идеей отметился замглава Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он предложил убить президента Украины, заявив, что у России больше не осталось других вариантов.

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