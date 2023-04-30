Солдат из "ОРДЛО" Андрей Рязанцев впервые сдался в плен ВСУ 1 марта и доказал, что армия РФ пришла "голой и босой" воевать в Украину.

Оккупант Андрей Рязанцев, олицетворяющий "позор" армии РФ на войне в Украине, снова попал на фронт через неделю после своего обмена.

Об этом стало известно сообществу OSINT-пчелы, которое вышло на контакт с сестрой оккупанта Светланой. Речь идет о горе-солдате "Чмоне", который стал в начале полномасштабного вторжения РФ стал "героем" множества мемов.

Девушка в личной переписке, которую пришлось вести через фейковый аккаунт, рассказала, что ее брат Андрей не долго зализывал раны в России.

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"Выяснились интересные подробности о судьбе Чмони после обмена. Как видим, отдохнуть Андрею не то чтобы удалось. Неделю подлечили и снова в бесславные ряды второй армии мира", - говорится в сообщении.

По ее словам, после второй "командировки" на передовую, оккупанту не дают отпуск домой. Он лишь иногда попадает во временно оккупированный Донецк для лечения.

В связи с новостью о возвращении "Чмони" сообщество объявило за его "голову" куш - пачку российских пельменей.

Судьба Андрея Рязанцева на передовой в Украине

Напомним, что Андрей Резанцев является уроженцем Горловки (Донецкая область). Его мобилизовали на фронт воевать с Украиной в начале полномасштабного вторжения.

1 марта Рязанцев сдался в плен ВСУ вместе со своими 12 сослуживцами и стал "живым" доказательством того, что оккупанты пошли в полномасштабное наступление "голыми и босыми".

В плену Рязанцев провел 4 месяца, 28 июня его вернули России в рамках обмена пленными. Киев тогда вернул домой 17 украинцев: 16 военных и одного гражданского.

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