Российский оккупант Андрей Рязанцев, который в марте вместе со своими сослуживцами сдался в плен украинским военным, стал новым интернет-мемом.
На него обратил внимание "Обозреватель".
В сети создают шуточные ролики с захватчиком и всячески высмеивают ее неуклюжий внешний вид. К слову, ему даже дали прозвище "Чмоня".
Отметим, после того, как "Чмоня" попал в плен, ВСУ ему устроили допрос, сфотографировали и выложили снимки в сеть. На них он выглядит очень смешно. Многие украинцы сравнивают его с ребенком, которому дали в руки оружие.
Но если посмотреть на его повседневные фотографии в довоенной жизни, то на них он выглядит более презентабельно.
Впрочем, его образ в роли военного больше понравился украинцам. Они создают множество шуточных видео с Рязанцевым и тем самым поднимают настроение другим.
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Напомним, ранее в сети появилось шуточное видео, на котором Уилл Смитт якобы "вмазал" Владимиру Путину на сцене "Оскара".